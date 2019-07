Après 24 ans passés au Liban, Marie Japy se lance un défi de taille. Marcher, ou plutôt rouler sur les chemins de Saint Jacques, en handbike. Un vélo propulsé à la force des mains, étant donné que cette femme de 53 ans est atteinte d’une paralysie qui l’empêche de se servir de ses jambes. Une aventure humaine et spirituelle, comme elle l’explique sur RCF.

"C’était un grand défi de rentrer en France avec ce que je suis, avec un corps paralysé à 80%, mais en même temps avec ce que j’ai reconstruit : le sport et le moral. L’idée était donc de traverser la France avec mon handbike, et des amis, car je ne peux pas faire toute seule. J’ai une volonté d’autonomie mais on a tous besoin des uns des autres" explique-t-elle.

Un défi physique certes, mais aussi spirituel. "Ma question était de savoir si Dieu existe encore en France, car j’ai vécu quelque chose de très fort au Liban. Je me sentais étrangère en France, car je trouve que l’on n’a plus le droit de parler de Dieu. Je redécouvre une France profonde, fraternelle, très spirituelle. Même les mairies nous ouvrent leurs portes. J’ai retrouvé une France avec un cœur chrétien et fraternel. J’avais besoin de ressentir ça pour me dire que je me sens bien dans mon pays" ajoute cette femme.

Marie Japy est déterminée à aller au bout de cette aventure. Pour elle, le plus dur est fait. "Avec un corps qui est paralysé comme le mien, on y va quand même, et on découvre que le cœur humain est partout le même" conclut-elle.