Symposium Saint Joseph

Saint Joseph est une figure de la Bible assez discrète. Pourtant, cela ne signifie pas qu'elle n'ait rien à nous dire. De nombreux centres étudient la joséphologie, la théologie autour de Joseph, et leur réunion qui se tient tous les quatre ans aura lieu cette année au monastère Saint-Joseph de Mont-Rouge, dans l'Hérault.

Frère Dominique Joseph, de l'Institut Redemptoris Custos, explique la démarche des théologiens : "Joseph est connu par la dévotion et la piété populaire. Les théologiens ont essayé de se réapproprier la tradition de Saint Joseph."

Une figure évanescente

"On connaît Saint Joseph par le coeur et la prière"

"Saint Joseph se terre dans le silence et dans l'ombre. On le connaît par le coeur et la prière. Pour mieux aimer quelqu'un, il faut apprendre à mieux le connaître", précise Frère Dominique Joseph. "Il est évanescent et semble se défiler lorsqu'on lui demande : "Qui es-tu?"". Pour lui, ce serait faire fausse route que de considérer Joseph comme un personnage secondaire, au prétexte qu'il n'est pas au premier plan. Là réside le défi des théologiens.

Et les recherches portent déjà leurs fruits. Le mouvement fait remonter à Rome les tendances de la recherche, et cela a pour but d'entraîner des conséquences directes dans la vie de l'Eglise.

Rendre plus accessible la figure du père de Jésus

Au travers de ces études, les théologiens cherchent à dresser un portait fidèle de Joseph. "Saint Joseph est le père de Jésus au sens fort, au sens de la relation qui les unissait. Qu’est ce qu’être père, le père de Jésus, révéler à Jésus en son humanité sa mission de messie ? C'est une tâche extraordinaire", relève Frère Dominique Joseph.

Retrouvez ici le programme de ce symposium. Le cardinal Philippe Barbarin en assurera la présidence.

Terminons par cette citation du Cardinal Joseph Ratzinger (1986) : « L’Église ne peut croître et prospérer si elle ignore que ses racines cachées plongent dans l’atmosphère de Nazareth. (…) C’est toujours en revenant à ce point de départ que l’Église doit se régénérer. »