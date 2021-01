Témoignage d'un ancien directeur d'Ehpad

Le premier confinement a laissé des blessures dans des EPADH parmi les personnes âgées, parmi des prêtres. Mettre des mots sur cette proximité avec la mort peut nous aider à grandir humainement et spirituellement.

On retrouve le Père Claude Charvet et son invité le Père Sylvain Carriou-Charton, jésuite qui a été supérieur de l'EPADH de Vanves, suivi d'une discussion avec le Père Eric de Bonnechose, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Pasteur évangélique Emmanuel Avril.