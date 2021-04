Terres d’Espérance : sous ce titre, le diocèse d’Alsace organise une journée diocésaine le samedi 24 avril sous forme de visioconférence, afin de rassembler tous ceux qui s’interrogent sur l’avenir du monde rural et les nouvelles formes que peuvent y prendre la présence chrétienne et l’annonce de l’Evangile. Le pasteur Rudi Popp, de la paroisse protestante du Temple Neuf à Strasbourg, s’est laissé inspirer par cette démarche, qui fait réfléchir même les citadins !



‘Terre d’Espérance’ prend la forme d’une démarche en deux temps, dans les diocèses en avril 2021, puis nationale avril 2022. Pour vous inscrire à la rencontre en Alsace, prévue par visioconférence le samedi 24 avril, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse terresdesperance2021.alsace@gmail.com au plus tard le 19 avril, avec les informations que vous trouvez sur alsace.catholique.fr, dans les actualités. Un lien zoom vous sera ensuite envoyé le 20 avril.