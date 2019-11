Nous avons reçu Madame Idelette Ardouin au sujet de Théodore de Bèze dont nous fêtons cette année de 500è anniversaire de la naissance. Juriste, théologien, diplomate et écrivain, originaire de Vézelay, Bèze est l’une des grandes figures du protestantisme français. Né dans une famille catholique très riche – son père était bailli royal – il est envoyé à Orléans chez un précepteur érudit luthérien allemand du nom de Melchior Volmar. Celui-ci lui donne le goût de la lecture et de l’étude des langues anciennes. Mais, c’est suite à une grave maladie – peut-être la peste – qu’il se convertit au protestantisme. Ses biens sont saisis et il est condamné à mort par contumace. Il s’exile à Genève où son mariage est béni par Jean Calvin. Il enseignera le droit et la théologie et devient un ardent défenseur de la Réforme. Grand admirateur de Jean Calvin, il l’assiste avant de devenir son successeur, en particulier en tant que chef de la Compagnie des pasteurs de Genève. Le colloque de Poissy (1561) auquel il se rend malgré sa condamnation, est un échec. Il travaillera inlassablement à l’organisation des Églises réformées de France et fit adopter la confession de foi de La Rochelle (1571) qu’il avait en partie rédigée. Il est aussi connu comme homme de lettres avec entre autres une traduction des psaumes du grec en latin, Histoire ecclésiastique des Églises réformées au Royaume de France, Du droit des magistrats sur leurs sujets dans lequel il justifie le droit de désobéissance civile ainsi qu’une énorme correspondance.