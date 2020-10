Tous saints

Aujourd’hui, fête de la Toussaint. Ds le monde catholique, c’est la fête de tous les

saints, connus et inconnus. Connus c’est-à dire ceux qui ont été canonisés.

Rappelons brièvement qu’au IIème siècle, on vénérait les martyrs, témoins

sanglants du Christ; puis le Concile de Trente établit que les saints règnent avec le

Christ et présentent à Dieu leurs prières pour les croyants.

Nous disions fête de tous les saints connus, mais aussi inconnus, tous ceux qui,

même sans avoir été cités par l’Eglise ,ont mené une vie parfaite.

Mais ds le monde protestant, il n’y a pas de culte des saints. En effet les

protestants ne croient pas que les saints puissent être des intermédiaires pour nos

prières et on ne saurait attendre d’eux quelque protection que ce soit. Ce qui

n’empêche pas de reconnaître quelques grandes figures remarquables comme des

témoins de foi, voire des exemples.

A cela il faut ajouter que les protestants croient , comme les catholiques d’ailleurs

mais dans un contexte qq peu différent, que les chrétiens sont TOUS appelés à la

sainteté.

Qu’est-ce à dire ? Appelons Paul à notre aide...

Pour lui, ce sont les croyants qui sont appelés saints. Pour Paul, un saint c’est

quelqu’un qui s’est laissé mettre à part par Dieu. On peut lire par ex ds Romains,

ch 1, verset 7: « A tous les bien aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par

l’appel de Dieu, à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur

JC. » On voit ici que l’homme est appelé saint non en raison d’une perfection

morale ou religieuse ,mais par un appel de Dieu comme membre de son peuple.

Il n’y a donc pas de culte des saints, mais il existe une communauté de saints; on

parlera alors de « communion des saints » , selon la formule qu’on retrouve ds le

Symbole des apôtres et qui désigne l’unité spirituelle qui existe, à travers le temps

et l’espace, entre les « saints », c’est-à-dire celles et ceux qui partagent la même

foi au Christ. Ils sont unis au Christ et par lui unis entre eux. Tous sont appelés à

cette communion.

Mais alors, qu’est-ce qu’être saint ? Vaste question ! Autre façon de poser la

question :

Qu’implique pour un croyant le fait d’accepter de s’être laissé mettre à part par

Dieu ? Comment accepter humblement la présence de Dieu dans sa vie, en

croyant que c’est cette présence qui va le conduire à une existence renouvelée.

Vie renouvelée où l’essentiel reste l’amour , dont toutes les « oeuvres »

découleront.

Ainsi, le don de la grâce offre au croyant une identité nouvelle qui appelle une vie

de témoignage et d’amour, le signe vivant de cette sanctification offerte.