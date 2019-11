Toussaint et commemoration des défunts : "deux fêtes liées, car saints et défunts font partie de l'Eglise, la famille de Dieu"

Chaque 1er novembre, l’Église honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été les témoins du Christ, béatifiés et canonisés depuis 2000 ans. Mais la fête de la Toussaint est inséparable du jour de prière pour les défunts, que l’Église commémore le jour suivant, le 2 novembre, et qui dans l’inconscient collectif prend le pas sur la fête qui la précède. La succession de ces deux fêtes ne relève pas du hasard. Les explications du Père Dominique Lubot, vicaire général du diocèse.