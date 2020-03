Toute une bibliothèque sous la main

En ce mois de mars, les Églises sont invitées à promouvoir, à expliquer et à faire découvrir ce qui les porte dans leur témoignage, dans leur présence au monde et dans leur accompagnement des femmes et des hommes de notre temps. C’est ce qui s’appelle la « Parole de Dieu », dans beaucoup d’Églises, et qui doit devenir une parole pour tous.