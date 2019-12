Jean-Baptiste Hayreaud a été animateur et responsable de l’aumônerie de Saujon pendant de nombreuses années. Dans son livre "Traces de Ton amour...", il a recueilli des articles de presse et photos qui relatent des grands événements de l’aumônerie de 2002 à 2018, ainsi que les témoignages de 44 jeunes qui reviennent sur ces années et ce qu'il en demeure aujourd'hui.