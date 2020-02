Trois questions à Mélanie Pichaud et l'Abbé Morin

C’est une démarche entreprise depuis 2 ans par le diocèse de Fréjus-Toulon : la restauration de reliques conservées à l’Evechée, à Toulon. Un travail de diagnostic a été mené sur plus de 200 de ces objets. 7 sont finalement restaurées. On en parle avec Mélanie Pichaud, conservatrice et restauratrice de biens culturels et l'Abbé Morin, archiviste du diocèse de Fréjus-Toulon.