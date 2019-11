L’émission d’aujourd’hui, vous propose quelques réflexions et pistes autour du rapport que l’on peut avoir aux textes bibliques et plus précisément : trouve t-on dans la Bible toutes les réponses à nos questions ? La Bible relate des témoignages sur plus de 1000 ans d'hommes et de femmes qui vivent une expérience forte avec Dieu. Un des « sola » des réformateurs, le « sola scriptura », l’Ecriture seule, affirme la prééminence de la Bible en tant que fondement et règle de la foi des chrétiens. Mais ce n’est pas le livre en tant que tel qui a autorité mais c’est Celui dont la Bible parle et qui parle à travers elle. Que cherche-t-on dans la Bible ?, une démarche historique, une lecture existentielle, une réponse pour savoir quoi faire dans telle situation ? La Bible ne répond pas à la question morale que pose par exemple le jeune homme riche à Jésus : « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle » ? Mais cette question est déplacée en me demandant comment je me situe par rapport à Dieu et à mon prochain ».