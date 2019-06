Un cœur pour aimer et deux mains pour servir

La communauté Notre-Dame de vie organise pour les 18-30 ans un camp jeune volontaire du 7 au 16 juillet qui initie à la prière silencieuse et des moments de partage avec Dieu avec des temps simples et concrets.

Le nombre de places est limité (entre 10 et 20 personnes) et l’inscription coûte 80€.

Le camp se déroule dans le Vaucluse puis à Marseille.

Pour informations et inscriptions contacter le: 06 95 67 09 36