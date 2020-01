Un culte en 3D à Rochefort

Il ne s’agit pas de dimensions mais de trois « d » : Dire Dieu Différemment. Une façon de célébrer le culte de façon plus ouverte, un culte partagé, avec la participation des enfants et des adolescents, de personnes venant d’autres horizons, suivi d’un repas et un temps spirituel l’après-midi. Kevin, Illyannah, Lainie, Cécile et Sylvie, monitrices. Dimanche en 3D : culte, repas, temps spirituel

Tous les premiers dimanches du mois à 10h30

Culte en trois dimensions, culte intergénerationnel