Une Eglise de disciples missionnaires

Monseigneur Vuillemin, évêque auxiliaire du diocèse, et Aude Deffense, membre de l'équipe diocésaine de suivi, nous parlent du projet de conversion pastorale et missionnaire promulgué par Monseigneur Lagleize en juin2018.



Ils évoquent les enjeux de ce projet, la manière dont il s'ancre dans les différents territoires de l'Eglise catholique en Moselle, et des défis qu'il ouvre pour que la mission de l'Eglise puisse se déployer davantage en Moselle.