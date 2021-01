Une gravure qui nous raconte

Partant d’une carte de Bonneveau et des mémoires de ….Marie Claire André, passionnée d’histoire, présente le siège de Royan, avec la fraîcheur et l’enthousiasme d’une protestante qui souhaite faire connaître l’histoire locale de sa ville natale. Sensible à la diversité du public, elle adapte son langage, fait de l’humour et réussit à passionner tous les participants.