Une messe en "drive-in" à Châlons-en-Champagne

A Châlons-en-Champagne c’était un peu l’Amérique hier ! La messe a été célébrée pour 500 fidèles installés dans quelques 200 voitures bien rangées à un mètre les unes des autres pour respecter les distances de sécurité. Non pas à cause de la vitesse mais bien à cause du coronavirus… Comme les messes sont toujours interdites dans les églises, Mgr Touvet, l’évêque de Châlons a invité les fidèles sur le parking du hall des expositions pour qu’ils puissent enfin vivre l’eucharistie. Pour Mgr Touvet : "Cette messe en voiture, c'est plus qu'un dépannage. C'est une vraie messe. Ce n’est pas un show, mais bien le repas du Seigneur."



Il y avait quand même quelques règles pour participer à cette messe

Pour préparer l’évènement et obtenir l’autorisation de célébrer cette messe, le diocèse a travaillé plusieurs semaines avec la préfecture de la Marne. Et les règles sanitaires étaient extrêmement strictes : pas plus de quatre personnes par voiture venues d'un rayon de 100 kilomètres maximum autour de Châlons-en-Champagne, masques et gel obligatoires, covoiturage interdit, défense de sortir des voitures. Sur le plan technique, on peut saluer l’équipe de RCF Cœur de Champagne qui a assuré la diffusion de la messe en direct pour que les participants puissent la suivre grâce à l’autoradio.



La communion donnée dans des conditions particulières

Pour que tout se passe bien, la consigne était : "si vous voulez recevoir la communion, mettez les feux de détresse." Il faut donc imaginer tous les "warning" qui se mettent à clignoter au même moment, et cette fois ce n’était pas pour signaler un danger non, mais pour recevoir le pain de vie. Autre image cocasse : toutes ces mains tendues sortant des vitres baissées… désinfectées au gel hydroalcoolique bien sûr. Mgr Touvet résume : "Des mains propres donnent l'hostie, des mains propres la reçoivent. À situation exceptionnelle, dispositions exceptionnelles."



Les messes sont encore interdites jusqu’à début juin dans les églises

Mgr Touvet a annoncé dans son homélie : "Dans quelques jours nous célèbrerons la Pentecôte dans nos églises retrouvées. Ou encore ici …. Le Saint-Esprit, personne n’a pu le confiner, et personne ne le pourra jamais !" La messe s’est achevée par un concert de klaxons comme pour remplacer les cloches.