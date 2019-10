Une messe en hommage aux policiers tués

Triste coïncidence. Ce mardi, une messe devait être célébrée par Police et Humanisme, l’association chrétienne des policiers. Une célébration qui s'est transformée en hommage à Aurélia, Brice, Damien et Anthony morts jeudi dans l’attaque terroriste d’un de leurs collègues. Hier, de très nombreux fonctionnaires de police étaient présents à Saint-Germain-l’auxerrois pour témoigner de leur émotion, après un drame qui interroge les croyants sur le mystère du mal.



Mgr Aupetit l’archevêque de Paris a centré son homélie sur la question du mal mais aussi du pardon

"Comment comprendre la haine qui s’empare du cœur d’un homme et qui l’amène à tuer et à être prêt à se faire tuer lui-même ?" s’est interrogé Mgr Aupetit. "Nous sommes devant un mystère, un abîme dans lequel on se perd" a-t-il ajouté. "Celui qui a de la haine contre son frère ne connait pas dieu même s’il se réfère à lui… son dieu ne peut-être que l’esprit du mal, mais un faux dieu qui usurpe la divinité". "Comment est-il possible d’aimer ceux qui nous haïssent ? C’est impossible, c’est insurmontable… une demande irréaliste. Pourtant Jésus sur la croix dans les souffrances de la crucifixion pardonne à ses bourreaux … pardonne leur père ils ne savent ce qu’ils font…" a expliqué l'archevêque de Paris.



Mgr Aupetit a voulu encourager les policiers bouleversés par cette nouvelle attaque terroriste

"Chers policiers, ce qui fait la noblesse de votre travail c’est de protéger les plus faibles et les plus vulnérables. Votre travail permet à notre société de sortir de la loi du plus fort. A travers vos collègues à qui nous rendons hommage aujourd’hui, j’ai voulu que l’Eglise vous rende hommage" a conclu Mgr Michel Aupetit.