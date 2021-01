Une retraite spirituelle à la maison

Près de 70 personnes ont suivi de la mi-novembre jusqu'à Noël un parcours spirituel à la maison. Inspiré par une retraite prêchée par le Père Maurice Zundel, cette initiative a connu un certain écho oecuménique.

On retrouve le Pasteur Eric de Bonnechose et son invitée Christiane Miranda, qui a suivi cette retraite, suivi d'une discussion avec le Pasteur Emmanuel Avril, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.