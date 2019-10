Une semaine de prière paroissiale accompagnée à Notre Dame des Anges

Il est proposé de faire une retraite d'une semaine du 24 au 30 novembre à la paroisse Notre Dame des Anges à Bordeaux... une retraite sans quitter son lieu de travail et de choisir de prier chaque jour 20' (au moins) et de rencontrer son accompagnateur chaque jour à Notre Dame des Anges...Une familiarité avec la personne de Jésus peut nous faire grandir et nous rendre plus libre, plus aimant... Le Père Claude Charvet en parle avec Nadine Doré, qui a expérimenté cette retraite l'an dernier.