Une université d'été des AFC pour se former et se ressourcer en famille

A cette occasion, grands-parents, parents et enfants pourront se retrouver pour un temps de partage, de ressourcement et de réflexion autour du thème "être ici et maintenant : En famille, se former pour agir". "L’objectif de cette université d’été est d’être en famille, pour se former, et se former pour agir. C’est un temps de réflexion, de convivialité, d’échange d’expériences où toute la famille participe, aussi bien les adultes que les enfants, avec un programme particulier pour chacun" explique Jean-Joseph Bodet, en charge de l’événement aux Associations Familiales Catholiques.

"Être ici et maintenant pourrait être le thème général des Associations Familiales Catholiques. Ce que ça met en évidence, c’est que nous sommes incarnés, ancrés, nous avons un socle de référence qui est l’enseignement social de l’Eglise. Nous nous appuyons là-dessus. Et de tout temps nous nous sommes appuyés dessus. Cet enseignement est vivant. Nous ne rêvons pas d’une société future idéale, nous ne sommes pas nostalgiques d’une société qui aurait été idéale. Nous sommes totalement incarnés. Nous vivons en 2019 avec les problèmes et les familles de 2019. Nous voulons vivre à notre époque" ajoute-t-il.

"Le message essentiel, c’est que la famille est une chance. Pour que la famille puisse rayonner, il faut d’abord vivre pleinement ce qu’elle est. Nous avons ce temps-là pour se ressourcer, pour être en famille, pour prendre conscience que la famille est vraiment une chance. C’est le lieu d’échange, de formation, de solidarité. Et parce que nous aurons des familles heureuses, nous aurons une société heureuse" conclut Jean-Joseph Bodet.