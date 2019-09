Vatican: le pape François nomme 13 nouveaux cardinaux

LE PAPE CONTINUE SON RENOUVELLEMENT DE L’EGLISE AVEC LA NOMINATION DE 13 NOUVEAUX CARDINAUX

François a annoncé dimanche le 6ème consistoire de son pontificat. Treize nouveaux cardinaux, dont 10 électeurs en cas de conclave recevront leur barrette cardinalice le 5 octobre. Ce sont des hommes qui partagent les options pastorales du successeur de Pierre. Ils portent tous une attention particulière aux périphéries, ils sont en prise direct avec les réalités d’aujourd’hui et les enjeux de la société contemporaine.

DES FIDÈLES DU PAPE FRANÇOIS

Parmi ces nouveaux cardinaux, l’archevêque de Rabat, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Mgr Ayuso Guixot a été nommé en mai dernier pour mettre en œuvre le Document sur la Fraternité signé à d’Abou Dhabi en février dernier. Le pape a aussi élevé au rang de cardinal Mgr Jean-Claude Hollerich, l’archevêque de Luxembourg et président de la Commission des Épiscopats de l'Union Européenne. Lors des dernières élections il s’était exprimé "contre les populismes et l’instrumentalisation des peurs". Dans cette dynamique, et parce que sa préoccupation pour les migrants est omniprésente dans son pontificat, le Souverain Pontife a aussi nommé le père Michael Czerny, en charge des migrants dans le dicastère pour le développement humain intégral.

Le consistoire du 5 octobre sera également international avec la nomination de Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo - archevêque de Jakarta (Indonésie), Mgr Juan de la Caritad Garcia Rodriguez - archevêque de San Cristobal de la Havane (Cuba), Mgr Fridolin Ambongo Besungu - archevêque de Kinshasa (RDC), Mgr Alvaro L. Ramazzini Imeri - archevêque de Huehuetenamgo (Guatemala).

Pour retrouver la liste de tous les cardinaux nommés le 31 août cliquez ici.

Pour la première fois, en cas de conclave, plus de 50% des électeurs seront des cardinaux nommés par le pape François lui-même.



