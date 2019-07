Vie des prêtres : ça pétille à Reims

Jeudi 27 juin, une cinquantaine de prêtres du diocèse de Metz se sont retrouvés pour une journée de pèlerinage, et découverte et de partage à Reims. Entourés par Mgr Lagleize et Mgr Vuillemin, ils ont profité de cette sortie pour vivre un moment fort de convivialité. Stéphane Jourdain était avec eux...