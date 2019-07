Vie en mer : un camp spi en bateau

Rencontre de l'équipe à bord du voilier Manava pour parler du prochain camp spi de voile au départ de La Rochelle du 19 au 26 juillet. Et plus largement du projet original de l'association Vie en mer qui propose chaque année des croisières spi pour les jeunes de 18 à 35 ans avec initiation à la voile et à la vie spirituelle dans la tradition de Saint-Ignace de Loyola.