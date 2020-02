Qui était Jésus de Nazareth ? Peut-on vraiment le savoir après tant et tant de livres consacrés à ce sujet ? Dans son dernier livre, Vie et destin de Jésus de Nazareth le théologien protestant D. Marguerat « remet l'ouvrage sur le métier », selon son expression. Et c'est en historien qu'il propose au lecteur, un portrait du Jésus de l'histoire. Un portrait enrichi des recherches archéologiques de ces 30 dernières années en Israël, ainsi que d'une étude plus avancée des textes chrétiens extra canoniques, des évangiles apocryphes et de la lecture des historiens juifs anciens ; tout cela permettant d'en savoir plus qu'avant sur le monde de Jésus. En s'appuyant sur le meilleur de la recherche récente, l'auteur entraîne le lecteur à la découverte d'une personnalité historique fascinante.