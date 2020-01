Visite pastorale de Mgr Bouilleret dans la région de Luxeuil-les-Bains

L'archevêque de Besançon poursuit sa visite pastorale. Du 23 au 26 janvier, il se rend dans les paroisses de Luxeuil est St Colomban, Luxeuil ouest Ste Thérèse et de la vallée du Breuchin Ste Anne. Renaud Jules a rencontré leur curé, l'abbé Christophe Bazin, et les trois déléguées pastorales, Maryse Pedrosa, Christiane Simard et Colette Antoine.