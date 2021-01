Visite pastorale à Fougerolles et St Loup-sur-Semouse

La visite pastorale de l'archevêque de Besançon, Mgr Jean-Luc Bouilleret, reprend cette semaine en Haute-Saône dans les paroisses de Fougerolles et St Loup-sur-Semouse. Renaud Jules a rencontré leur curé, le père Christophe Bazin, et les deux délégués pastorales, Sabine Larriere et Marie-Josèphe Haustete.