Vitamince C - émission du 25 avril 2020

Au sommaire :

- Et si vous profitiez du confinement pour continuer à apprendre et à avancer dans la foi ? Avec Nicole Pierson, on se penche sur les propositions et recommandations du Service diocésain de la formation permanente.

- Jean-Marc Illi est le présentateur du rendez-vous de l'Eglise protestante unie du plateau lorrain sur RCF, Parole pour vivre. Nous prenons des nouvelles de l'émission, de son avenir et de l'Eglise protestante.

- Enfin, gros plan sur une veillée scout en ligne organisé ce samedi soir. Une initiative portée par plusieurs frères dominicains du couvent de Nancy.