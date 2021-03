Antoine Caballe.Passionné par les questions de l’éducation, Antoine est chroniqueur à RCF depuis de nombreuses années. Il s’implique maintenant dans la réalisation de nombreuses émissions ! Il faiot partie de l’équipe de Forez-Infos, il s’implique dans les méissions religieuses ou concernant les associations. Son souci du respect de tous et en particulier des moins habiles à manier la parole, son exigence de vérité

Anne Bois

Mère de 5 garçons, elle vient de terminer des études de théologie et dirige les programmes de RCFdepuis un an. Femme de culture, elle est chanteuse lyrique. Femme d’action, elle est passionnée par leschevaux dont elle s’occupe quotidiennement. Femme de caractère, elle a accepté sa responsabilité àtitre bénévole. Il s’agit d’animer et de coordonner les 40 émissions qui sont produites chaque semainepar les équipes de RCF.