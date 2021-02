Vitamine C du samedi 6 février

Aujourd'hui dans cette nouvelle édition de Vitamine C, on parle de la journée internationale de la fraternité humaine qui a eu lieu jeudi dernier. Le cycle de conférence sur les figures spirituelles fondatrices continue avec un nouvel opus sur Sainte Thérèse d'Avila le 11 février, jeudi prochain. Enfin ce weekend nous célébrons le dimanche de la santé : on y revient dans ce magazine.