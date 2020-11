Vitamine C, le magazine des chrétiens de notre territoire : édition du 15/11

Au sommaire

- Prise de position du père Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne, sur la liberté de culte

- La visio-conférence animée par Fabien Revol sur l'écologie intégrale, organisée par le service de formation du diocèse.

- Initiatives dans les paroisses : Le journal vidéo de la paroisse Ste-Marie-Madeleine-en-Gier (Rive-de-Gier et les communes environnantes)

- Une proposition d'un temps de jeûne proposé par Marie-Laure Goujet

Et rendez-vous mercredi et samedi prochain à 9h pour un nouveau magazine hebdomadaire Vitamine C, sur RCF Saint-Etienne