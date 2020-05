Vitamine C, spéciale du 17 mai 2020

EN FONCTION DE L’ACTUALITÉ, LE SAMEDI A 9H ET LE DIMANCHE A 17H, A LA PLACE DE VITAMINE C ET VITAMINE C, LA SUITE

A l'occasion d'un fait marquant de l'actualité ou d'un temps fort spirituel, Vitamine C passe en mode édition spéciale afin de donner encore plus largement la parole aux chrétiens qui s'engagent près de chez vous. Un temps pour s’informer, réfléchir, approfondir et échanger.