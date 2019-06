Vivre de l'Esprit Saint

Au lendemain du dimanche de Pentecôte, News et Foi reçoit Odile Aussedat, bergère diocésaine des groupes de prière du Renouveau charismatique catholique, et le Père Fabien Faul, membre d'un groupe de prière.



Ils évoquent la figure de l'Esprit Saint, l'une des trois personnes de la Trinité, et la manière dont il se manifeste dans une vie chrétienne.