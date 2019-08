Vivre un temps privilégié en couple au cœur de l'été : la semaine Cana "estival"

Du 11 au 17 août, la communauté du Chemin Neuf accueille 120 couples à l'abbaye de Sablonceaux, en Charente-Maritime. La Semaine Cana "estival" se veut être un temps privilégié pour les couples, rythmé par des enseignements, des témoignages et une place privilégiée accordée à la prière. On en parle avec Damien Hanus, responsable de Cana France



Cana, une proposition de la communauté du Chemin Neuf

Communauté catholique à vocation œcuménique, la communauté du Chemin Neuf est née du renouveau charismatique. Présente dans une trentaine de pays, elle rassemble des couples, des familles et des célibataires consacrés. L'une de ses missions appelée Cana est une mission d'accompagnement des couples et des familles. Retraites, pèlerinages, mais aussi accompagnement individualisé : les propositions "Cana" se déclinent sous de nombreuses formes.



Prendre soin de son couple

Parmi elles, la semaine Cana "estival", qui s'adresse aux couples, mariés ou non, croyants ou non. Un parcours spécial est proposé aux couples qui se posent la question du mariage - "Est-ce bien lui ? Est-ce bien elle ?" - ou qui souhaitent se préparer au mariage. Et pour que les parents puissent vivre un temps véritablement privilégié ensemble, les enfants sont pris en charge. "Le trésor de Cana c'est de permettre aux couples de prendre du temps pour leur couple, explique Damien Hanus, on n'est pas des spécialistes, des professionnels, on propose un cadre pour permettre aux couple de se poser."

Vivre un moment de qualité à deux. Les couples, et encore plus quand ils ont un ou plusieurs enfants, manque souvent de temps pour dialoguer. La semaine Cana est encourage les conjoints à se mettre à l'écoute l'un de l'autre. À "soigner l'unité conjugale dont tous les couples ont cruellement besoin : c'est ce qui nous fait vivre, c'est notre roc". En cela, les temps de prière conjugale aident à approfondir les liens au sein du couple.