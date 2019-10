Vodeus, une plateforme de VOD pour évangéliser

Vodeus. Petite traduction : Vod comme VOD qui signifie Vidéo à la demande en anglais et Deus Comme Dieu en latin. Comprenez que cette plateforme a pour vocation de vous faire découvrir Dieu dans les vidéos à la demande. Vodeus a été lancé par le Comité Français de Radio-télévision qui produit les émissions religieuses du Jour du Seigneur. Après 70 ans de messes télévisées, le CFRT se met donc au streaming, c’est-à-dire la possibilité de voir des films sur internet et d’entrer pour de bon dans le digital.

Qu’est-ce qu’on trouve sur Vodeus ?

On y trouve plus de 2.000 vidéos sur des thématiques assez diverses (religion, spiritualité, histoire, patrimoine, société…), sous toutes les formes vidéos (documentaires, magazines, films d’animation, séries et fictions...). Pour s’y repérer et y trouver le bon film sur l’Ancien Testament, le Concile Vatican II, Laudato Si ou la vocation religieuse, vous pouvez naviguer grâce à des grands thèmes désignés par des verbes d’action. Exemple : "Contempler" pour des contenus culturels, autour d’un grand peintre ou d’une cathédrale, "Décrypter" pour les sujets d’engagement de l’Eglise dans notre société. Il y a aussi "Etudier, raconter, contempler, s’engager ou dialoguer".

Quel est le public de Vodeus ?

Vodeus s'adresse à tous, quel que soit son âge, chrétien, croyant ou non. Vodeus a l’ambition d’alimenter votre vie spirituelle en image sur Internet. Le Jour du Seigneur se met à l’heure du numérique. Il y a quelques mois une messe en réalité augmentée a même été diffusée !