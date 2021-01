Webinaire Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe

Chaque année, le Prix Hippocrène de l'Education à l'Europe vient récompenser les meilleurs projets européens élaborés par une classe et ses professeurs à l'école. Cinq prix (de 5000 euros) sont décernés à cinq catégories d'établissements (primaire, collège, lycée général, lycée professionnel et lycée agricole). Un grand Prix de 10 000 euros récompense le projet le plus réussi. Vous êtes un professeur et vous préparez un projet lié à la formation, la mobilité, les échanges ou encore le vivre-ensemble en Europe ?

Participez à ce webinaire pour découvrir les projets récompensés en 2020 et apprenez-en plus sur l'édition 2021 du Prix pour maximiser vos chances de gagner (Candidatures, modalités du concours).

17h : Remise des Prix 2020

17h30 : Temps d'information sur le Prix Hippocrène de l'Education 2021

Lien pour vous inscrire au webinaire

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Fondation Hippocrène.