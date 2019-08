Welcome to Paradise : un festival à la carte pour jeunes chrétiens

Sports, musique, temps de célébration et de recueillement, ainsi que témoignages et ateliers... Le festival chrétien Welcome to paradise se déroule jusqu'au 11 août à l'abbaye d'Hatecombe au Savoie. Un festival qui se veut être un temps fort pour les jeunes entre 18 et 30 ans. Créé en 1992 par la communauté du Chemin Neuf, il se renouvelle pour répondre aux attentes des jeunes d'aujourd'hui. Explications du Père Mustapha Amari.



La nouveauté de l'année 2019

"On vient de renouveller [le festival] en mettant en place la fomule Next step : avant le festival c'était sur 7 jours, mais maintenant les jeunes peuvent venir 7 jours mais aussi 1 jour, 2 jours, trois jours..." La principale nouveauté de l'année pour Welcome to paradise, est "le timing" comme le dit le P. Amari. Un festival à la carte, "pour s'adapter encore plus à l'emploi du temps très mouvant des jeunes".

"Next step" c'est aussi le thème du festival cette année : "Ce qu'on attend des jeunes c'est qu'ils puissent faire simplement un pas de plus, explique le prêtre, quand Jésus dit 'Suis-moi', il demande de faire un pas, puis un autre, etc. Et pas forcément d'atteindre la sainteté tout de suite !"



Des parcours adaptés à tous les profils

Parmi les différents parcours proposés en plus des activités sportives, des témoignages et des soirées festives, le "parcours Laudato Si'" pour ceux qui sont sensibles aux questions écologiques, des "parcours d'école de vie dans l'Esprit", pour mieux comprendre "l'évangélisation et la vie dans l'esprit saint", ou encore une "école de prière pour ceux qui veulent apprendre à prier et vivre plutôt le silence et la parole de Dieu".



Des Choix à la carte : pour des jeunes touche-à-tout ?

"Les jeunes s'intéressent à tout mais sont aussi sollicités par tout." L'équipe d'organisation du festival a pris en compte cette capacité des jeunes d'aujourd'hui à passer rapidement d'une chose à l'autre. "En ayant compris que les jeunes sont capables de vivre des choses très différentes en un laps de temps très court, on s'est dit : autant leur donner et les vacances et la vie spirituelle et le Seigneur !" Plus que jamais, Welcome to Paradise se veut être une réponse chrétienne adaptée à un public pour qui "ce qui est au cœur de leur vie c'est l'expérience".