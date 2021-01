Adèle Le Ber, de la Villa Sainte Anne au Mas du Langoustier 1/2

"On avait vraiment une culture de la nature, de l’échange et du partage qui , à mon sens, a pas mal disparu"

Après plusieurs saisons sur l’île, en restauration, location de vélo ou dans le yachting, elle postule pour intégrer l’école hôtelière de Lausanne, 1ere école hôtelière du monde. Elle en sort major en 2013.

Elle multiplie les expériences à la tête de différents hôtels à Paris, Chambord… et décide en 2015 de rentrer pour prendre la direction de la Villa Sainte Anne, l’hôtel restaurant qui jouxte l’église de Porquerolles. Elle n’a pas encore 30 ans, et un héritage familial lourd à porter.

« Je savais un peu à quoi m’attendre parce que c’est une vie de village. On allait me regarder et m’attendre au tournant ».

Sans fard ni filtre, Adèle nous retrace au micro d'Ingrid Blanchard son parcours, son regard sur l’évolution du tourisme, ses souhaits pour l’île. Cet épisode a été enregistré avant qu’Adèle ne prenne ses fonctions à l’hôtel restaurant du Mas du Langoustier, prestigieuse adresse de Porquerolles.

Découvrez la parole sincère d’une jeune femme engagée et profondément attachée à son île.

L'intégralité du podcast :