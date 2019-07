Adopter : la joie de partager 3/5

En 2012, 1 569 enfants venant de l’étranger ont été adoptés par des foyers français. 3ème épisode aujourd’hui de notre fil rouge consacré à l’adoption. En Ardèche, Frédéric et Annie, après avoir adopté avec bonheur Liam au Vietnam, sont dans l’attente d’un nouveau membre de la famille.





Et on retrouve demain le 4e volet de ce fil rouge, avec une nouvelle donne qui va bouleverser la vie de cette famille ardéchoise. Je ne vous en dis pas plus