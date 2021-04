Advanced MedioMatrix : le Datacenter lorrain

A l’heure où le digital gagne toujours plus de terrain dans nos vies, les Datacenter joue un rôle prépondérant dans le stockage de nos données.



L’incendie des locaux de la société OVHCloud à Strasbourg a mis en lumière un secteur peu connu des profanes et qui pourtant explose, en même temps que notre usage du numérique. Que contiennent ces Datacenter et à quoi servent-ils ?

Rencontre avec le président et fondateur de la société 'Advanced Medio Matrix’. Elle gère un datacenter basé à Metz.