AED : Focus sur la situation des chrétiens en Amérique latine et en Inde

Dans de nombreux pays, les chrétiens vivent la persécution, le rejet, ou ont des situations de vie très précaires. En ce début d'année, avec Benoit Zobler, animateur régional de l'AED (Aide à l'Eglise en Détresse), nous évoquons la situation des peuples colombiens et vénézuéliens, et celle des chrétiens d'Inde et du Pakistan.