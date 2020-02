AED : L'Afrique, un continent en souffrance.

L'Afrique est un continent qui cristallise tous les paradoxes : une population en grande pauvreté malgré un sous-sol parmi les plus riches du monde, une population jeune et dynamique qui subit de plein fouet les conflits qui sévissent dans plusieurs pays. Malgré tout, les chrétiens luttent pour la paix et la protection des populations. Nous en parlons avec Benoit Zobler, animateur régional de l'AED - Aide à l'Eglise en Détresse.