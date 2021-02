Aerodream au Centre Pompidou Metz. Khalifé Khalifé et Jean-Marc Louis

Nous serons au Centre Pompidou Metz pour la nouvelle expo prête à accueillir les visiteurs dès que possible, Aerodream, rencontre avec Valentina Moimas et Frédéric Migayrou les commissaires ainsi que la directrice Chiara Parisi. Jean-Marc Louis décernera ses cartons mensuels et en ouverture le docteur Khalifé Khalifé nous attend pour un point Covid en Moselle.