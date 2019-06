Afterwork et sorties pour l'été

Pour la dernière de la saison Josué Depeux reçoit Laetitia Thierry Jallot, organise d’afterwork, co-auteur du Qui et Qui est en Touraine, Directrice des Relations Internes et Externes à Vincent Imprimeries et Franck Guionniere co-créateur À La Débauche le compagnons de vos sorties en Touraine.