AGENDA NATURE 2020 : le programme d'animations du 07/08 au 19/08

L'agenda 2020 se compose de 81 animations des espaces naturels nivernais et autres sites de nature ordinaire, dont 48 à venir dès le 6 juillet."Elles vous dévoilent les secrets et les trésors d'une biodiversité luxuriante qui vous pourrez découvrir à travers des contes, des balades en musique, des explications naturalistes, la pêche ou des déplacements en bateau...". Le calendrier 2020 est en ligne sur www.nievre.fr (environnement) et disponible dans les Offices de tourisme Nièvre et limitrophes.