Agglopolys : une 5ème édition des éco-défis pour les commerçants et artisans

> Entre 10 et 15 % des propagandes électorales n'ont pas été distribuées pour les élections régionales et départementales. Est ce déjà arrivé en France ? Faut il minimiser l'impact sur les scrutins ? Quelles conséquences en tirer ? Eléments de réponse avec Pierre Allorant, politologue et spécialiste de l'histoire politique en Centre Val de Loire.

> Lancement de la 5ème édition des éco-défis des commerçants et artisans sur le territoire d'Agglopolys. Vous entendrez dans ce journal le témoignage d'un boulanger-pâtissier de Candé sur Beuvron qui mène des actions pour l'environnement depuis 2016.

> Roselyne Bachelot été à Bourges hier pour la deuxième édition des Etats Généraux des festivals. Dans un contexte où les festivals de l'été peinent à remplir, la ministre de la culture a défendu le pass sanitaire : "une opportunité" selon elle.