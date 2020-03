Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre rendez-vous du mardi matin sur la vie associative tourangelle. Cette semaine, nous allons évoquer Agirabcd37 ou Association Générale des Intervenants Retraités Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement. Pour cela, nous recevons Anne Lau Bégué et Denis Blanchon, respectivement déléguée territoriale et chargé de communication de cette structure, et nous allons voir avec eux les objectifs et les activités proposées dans les domaines de l’emploi, de la solidarité internationale ainsi que dans l’accompagnement scolaire et pour les personnes âgées. On se retrouve tout de suite avec nos invités !