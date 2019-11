Agnès Sternjakob et la fermeture de FIP Strasbourg

Ce lundi 26 novembre, les journalistes de Radio France étaient en grève. Deux journalistes sur trois selon les syndicats. Un journaliste sur quatre selon la direction.

Les médias du service public en Alsace, comme France Bleu et FIP, ont particulièrement suivi ce mouvement de grève. Et pour cause, le plan de 60 millions d'euros d'économies présenté par Sibyle Veil, la présidente de Radio France, prévoit la fermeture de l'antenne locale de FIP à Strasbourg, pour juin 2020.

Agnès Sternjakob, animatrice à FIP Strasbourg depuis 1984, nous explique comment la radio a vécu cette annonce, au micro de Benjamin Vernet.