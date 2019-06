Agnès Versepuy,maire du Taillan-Médoc

La déviation du Taillan-Médoc vient d’être adopté par la conseil départemental. La ville et ses habitants se battaient sans relâche depuis des années pour ce projet. En effet, les travaux ont pris un temps considérable avant d’être mené à bien : plus de 35 ans, notamment à cause de la présence d’espèces protégées sur les lieux de la déviation.