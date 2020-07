Agriculteur: un métier d'avenir ?

Menthes vertes et poivrées, calendula, thym et origan : c’est la recette de la tisane Vitalithé, mélange tonique à boire le matin, préparé par Sandrine Boireau, l'invitée d'Anne Kerléo, à partir des plantes qu’elle cultive. Elle et son compagnon produisent depuis quelques mois des légumes bio et des plantes aromatiques sur leur ferme baptisée Serpette et Serfouette, située sur la commune de Chaussan dans les coteaux du lyonnais, dans le département du Rhône.

Est-ce bien raisonnable de choisir le métier de paysan à l’heure où le monde agricole traverse une grave crise aux multiples facettes ? Qu’est-ce qui fait rêver ceux qui font ce choix ? Qu’attendent-ils de la société et des politiques pour pouvoir continuer à exercer dans de bonnes conditions leur métier ? Que souhaitent-il apporter à notre société en transition et comment peuvent-ils être des porteurs de solutions face à l’urgence écologique, eux que l’on considère souvent comme des pollueurs et des destructeurs de la nature ? Autant de question posées à Sandrine Boireau, qui est venue apporter ses réponses, tirées de sa propre expérience.