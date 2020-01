Agriculteurs à bout de souffle : quelles solutions ?

Dettes, absences de récoltes, pression, solitude, éloignement du cercle familial et amical...De nombreux agriculteurs se retrouvent aujourd'hui dans une spirale dans laquelle ils n'arrivent plus à s'en sortir. Une situation qui a récemment inspiré le film Au nom de la Terre, qui a rencontré un large succès (près de 2 millions de spectateurs).

Invités de la Grande émission de RCF à la maison paroissiale de Chaspuzac : Hervé Vidal et Jean-Jacques Mazoyer, agriculteurs, Patrice Prunet, agriculteur retraité, Jean-Philippe Chouvet, ancien éleveur en reconversion, Patrice Grelon, directeur-adjoint de la MSA Auvergne, Anthony Fayolle, président des Jeunes agriculteurs de Haute-Loire, Jean-Louis Dumas, bénévole au mouvement Solidarité paysans, Père Jean-Pierre Debard, curé de l'ensemble paroissial Saint-Jean du Velay volcanique.